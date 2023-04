'Kogel is door de kerk: Ajax heeft opvolger Overmars binnen'

Ajax is volgens de Duitse tak van Sky Sports rond met Sven Mislintat, De Duitser wordt in de Johan Cruijff ArenA de opvolger van Marc Overmars als technisch directeur.

Mislintat is sinds zijn vertrek bij VfB Stuttgart werkloos. Niets lijkt een overstap naar Amsterdam nog in de weg te staan. Na het vertrek van Overmars namen Klaas-Jan Huntelaar en Gerry Hamstra de technische zaken over. De twee hebben een rumoerige periode achter de rug waarin ze heel veel geld uitgaven maar weinig succes hebben behaald met de dure aankopen.

Artikel gaat verder onder video

Maar met de komst van de Duitser lijkt het hoofdpijndossier van de technisch directeur opgelost. Voor Ajax is het belangrijk om een juiste koers te varen om het mislukte seizoen en de misgelopen landstitel volgend seizoen goed te maken . Mislintat is bijna vier jaar technisch directeur geweest bij Stuttgart, daarvoor was hij werkzaam bij Arsenal en Borussia Dortmund als scout. Door zijn werkzaamheden als scout kreeg hij de bijnaam Diamantenauge, ofwel 'diamantenoog'.

FootballTransfers: De perfecte opvolger van Kvaratskhelia bij Napoli speelt voor Ajax

De Duitser heeft nog geen contract getekend in de Johan Cruijff ArenA, maar dat is volgens Sky Sports slechts een kwestie van tijd. Het is een extra mooi nieuwtje in een rumoerige periode bij de Amsterdamse landskampioen die waarschijnlijk nog maar een paar weken titelhouder zijn. De club gaat namelijk de strijd nog aan met PSV om nog tweede te worden, maar een landstitel lijkt er niet in te zitten. Die gaat zoals het nu lijkt naar aartsrivaal Feyenoord.