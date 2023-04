Koning Willem-Alexander maakt clubvoorkeur bekend: 'Ik moet op alle vlakken neutraal zijn in het leven, behalve bij voetbal'

Koning Willem-Alexander heeft openlijk toegegeven dat hij fan is van Ajax. In de vierde aflevering van de podcast Door de ogen van de Koning legt de vorst uit hoe zijn voorliefde voor de Amsterdamse club is ontstaan. Johan Cruijff heeft daarin een sleutelrol gespeeld.

Het voetbalhart van Willem-Alexander begon te kloppen toen hij als kind door een oude vriend van zijn grootvader werd meegenomen naar een wedstrijd van Ajax. "Cruijff beloofde mij in de pauze dat hij naar mij zou zwaaien vlak voordat hij een doelpunt zou scoren. Zo is mijn liefde voor Ajax ontstaan. Ik moet op alle vlakken neutraal zijn in het leven, behalve bij voetbal", vertelt de koning aan Edwin Evers.

Het verbaast de interviewer dat de koning zo stellig is. "Ik weet vanuit mijn radioverleden dat er een paar dingen zijn waar je voorzichtig mee moet zijn: politiek, geloof en voetbal. Maar u durft het gewoon aan", reageert Evers op de uitspraken van de koning. "Ik durf het gewoon aan. En dat is dankzij Cruijff. Of hij zwaaide? Ja, en hij scoorde", aldus Willem-Alexander.

Dat de koning fan is van Ajax, werd in 2015 al eens verklapt door Ron Jans, die Willem-Alexander na een wedstrijd tussen de Amsterdamse club en PEC Zwolle sprak. "Ik weet eigenlijk niet of ik het mag zeggen, maar ik doe het toch: de koning heeft een voorkeur voor Ajax en Máxima is voor Feyenoord", zei de huidige trainer van FC Twente destijds.