Kraaij jr. maakt heel pijnlijke fout op live tv: 'Ik begin verkeerd, hé'

Hans Kraaij jr. wilde zondagochtend een anekdote uit de doeken doen over Jan Streuer en diens avontuur bij Shakhtar Donetsk. De analist van ESPN wilde aangeven dat Streuer heel veel geld heeft verdiend in zijn jaren in Oekraïne. De topografische kennis van Kraaij jr. liet hem echter op pijnlijke wijze in de steek.

“Streuer heeft een jaar of zes à zeven in Rusland gezeten”, begon Kraaij zijn betoog. Even werd hij in de rede gevallen, waardoor hij opnieuw begon aan zijn verhaal. “Maar je gaat niet naar Rusland voor het avontuur, wel voor het geld", zei Kraaij jr. Presentator Milan van Dongen verbeterde Kraaij jr. vervolgens. “Ik denk dat je in de war bent, Hans. Je bedoelt Oekraïne, denk ik.”

Met enige kleur op de wangen gaat Kraaij door het stof. “Ik begin verkeerd, hé. Dit is wel een hele pijnlijke fout in deze tijd, hé. Dit kunnen we er niet uitknippen”, komt Kraaij jr. tot een duidelijk zelfinzicht. Marciano Vink zat aan tafel en kon zijn lachen bijna niet inhouden. “Jij vindt dit leuk, hé. Marciano”, sneerde Kraaij jr. richting zijn collega-analist. “Nee, hoor. Maar deze fout is juist nu heel pijnlijk”, reageerde Vink.

Kraaij jr. voelde zich enigszins ongemakkelijk over het moment, maar kreeg steun van Streuer. “Nee, Hans. Dat is niet erg. Maar als je naar zo’n land gaat, Oekraïne, dan doe je dat ook deels voor het geld, ja. Shakhtar Donetsk was echter ook echt een hele fijne club”, zei de scheidend technische man van FC Twente. Niet veel later liet Kraaij jr. het incident definitief achter zich met een anekdote over Louis van Gaal en Barry Hughes: staand aan het hoofd van de tafel was hij zijn eigen misser vergeten met zijn verhaal.