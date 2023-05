Maduro waarschuwt Ajax: 'Ze nemen een heel groot risico een Ajax-icoon kapot te maken'

Het is heel onrustig bij Ajax. De Amsterdammers kunnen het seizoen nog een beetje kleur geven door zondagavond ten koste van PSV de KNVB Beker in de wacht te slepen, maar dat zal de rust niet doen terugkeren. Zo staat er nog altijd een vraagteken achter de toekomst van John Heitinga. Hij werd eind januari aangesteld als opvolger van Alfred Schreuder, maar weet nog niet of hij ook volgend seizoen de hoofdtrainer is. Hedwiges Maduro is van mening dat Ajax veel risico neemt.

Na zeven opeenvolgende gelijke spelen kon Schreuder eind januari zijn spullen pakken. Ajax stelde vervolgens geen ervaren naam, maar Heitinga aan als nieuwe hoofdtrainer. De oud-speler van de Amsterdammers maakte de stap van Jong Ajax naar de hoofdmacht en moest ervoor zorgen dat de club alsnog landskampioen zou worden. Heitinga kende een goede start, maar na de uitschakeling door 1. FC Union Berlin in de Europa League en de nederlaag tegen Feyenoord ging het van kwaad tot erger. Ajax verloor vorige week kansloos van PSV, waardoor het de tweede plek niet meer in eigen hand heeft en enkel de bekerfinale het seizoen nog lijkt te kunnen redden.

De toekomst van Heitinga was ook tijdens het programma Goedemorgen Bekerfinale op ESPN onderwerp van gesprek. Maduro kreeg de stelling voorgelegd of Ajax afscheid moet nemen van Heitinga als het geen tweede wordt in de Eredivisie én de bekerfinale verliest. De oud-teamgenoot van Heitinga had zichtbaar moeite met die stelling, zei uiteindelijk wel ja, maar wilde zijn antwoord wel nuanceren. “Hij is een Ajax-icoon. Niet dat hij bij de club weg moet. Volgens mij was het plan dat hij eerst assistent zou worden. Van daaruit kun je groeien. Dan leer je de selectie ook kennen en op een gegeven moment heb je het gevoel dat je er klaar voor bent. Nu is hij eigenlijk gewoon voor de leeuwen gegooid. Het is hartstikke moeilijk om alles te managen bij zo’n club.”

Of Heitinga ook volgend seizoen aan het roer staat bij Ajax lijkt onder meer af te hangen van het resultaat in de bekerfinale. Daar begrijpt Sjoerd Mossou weinig van. “Het zou toch heel raar zijn als Ajax de toekomst van Heitinga laat afhangen van deze bekerfinale? Juist in het seizoen waarin het zit, met alle problemen die er zijn. Je moet beoordelen of hij het kan en of je er vertrouwen in hebt dat hij het kan”, zei de journalist van het Algemeen Dagblad. Volgens Maduro had Ajax allang de knoop moeten doorhakken. “Ook om de spelers rust te geven richting volgend seizoen. Nu neem je een heel groot risico, als je kijkt naar resultaten, dat je een Ajax-icoon kapotmaakt.”