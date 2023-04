Man City houdt stand in München; weer hoofdrollen voor Haaland en Upamecano

Manchester City heeft zich woensdagavond ten koste van Bayern München geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League. De return in de Allianz Arena eindigde in 1-1.

Het werd geen moment echt spannend in München. Dat had te maken met de heenwedstrijd van vorige week, die met 3-0 werd gewonnen door Manchester City. Dayot Upamecano vertolkte vorige week een negatieve hoofdrol en dat was deze woensdag niet anders.

Artikel gaat verder onder video

In de achttiende minuut kwam de verdedigingspartner van Matthijs de Ligt nog goed weg toen hij de doorgebroken Haaland neerhaalde. Clément Turpin gaf hem een rode kaart, maar draaide zijn beslissing terug toen bleek dat de Noorse spits buitenspel had gestaan. Vlak voor rust was er weer een schrikmoment voor Upamecano. De verdediger kreeg in het eigen strafschopgebied de bal tegen zijn hand geschoten en kreeg een penalty tegen, die echter over het doel werd geschoten door Haaland.

Een derde ontsnapping zat er niet in voor Upamecano. Tien minuten na rust gleed hij op een cruciaal moment uit, waardoor Haaland één op één kwam met Yann Sommer en vervolgens de score opende. Bayern München, dat gedurende de wedstrijd aardig wat kansen uit open spel creëerde, kwam zeven minuten voor tijd langszij. Na een ingreep van de VAR werd de bal op de stip gelegd voor een handsbal van Manuel Akanji. Joshua Kimmich maakte vervolgens geen fout vanaf elf meter.

Bij Manchester City stond op dat moment Nathan Aké niet meer binnen de lijnen. De Oranje-international viel halverwege de tweede helft uit met wat leek een hamstringblessure. De Ligt zorgde aan de zijde van Bayern München voor de enige Nederlandse inbreng. Voor de Duitsers zit het Europese avontuur er nu op. Manchester City treft in de halve finale Real Madrid, dat dinsdag afrekende met Chelsea.