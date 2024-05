Union Berlin ontslaat trainer die Sané in het gezicht duwde na nederlaag in degradatiekraker

Union Berlin heeft na de 3-4 nederlaag in de degradatiekraker tegen VfL Bochum afscheid genomen van trainer Nenad Bjelica. Het is al de tweede trainer die dit seizoen ontslagen is bij de hoofdstedelingen, eerder dit seizoen moest Urs Fischer al het veld ruimen.

Vorig seizoen zorgde Union Berlin voor een daverende verrassing door als vierde te eindigen in de Bundesliga. Daardoor debuteerden Die Eisernen dit seizoen in het hoofdtoernooi van de Champions League, maar twee speelronden voor het einde van de competitie moeten ze vrezen voor degradatie. Union staat momenteel op een veilige vijftiende plaats, maar hebben slechts één punt voorsprong op nummer zestien FSV Mainz 05.

Bjelica slaagde er niet in het tij te keren bij Union Berlin en viel vooral op door een incident in het duel met Bayern München. De trainer duwde Leroy Sané in het gezicht, wat hem een schorsing van drie wedstrijden opleverde. Union Berlin heeft toen overwogen om de trainer te ontslaan, maar gaf hem het voordeel van de twijfel. Aangezien de resultaten onder zijn leiding niet zijn verbeterd, is hij nu alsnog ontslagen.

Marco Grote maakt het seizoen af bij Union Berlin. Hij is normaliter trainer van de Onder 19 van Union en stond in november ook op interim-basis voor de groep en doorbrak toen een reeks van nederlagen. Komende zaterdag wacht Union Berlin wederom een degradatiekraker, dan gaat het op bezoek bij FC Köln, dat op de zeventiende plaats staat en vecht voor zijn laatste kans op lijfsbehoud.