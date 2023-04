Mbappé en PSG lijnrecht tegenover elkaar: 'Het is geen Kylian Saint-Germain'

Kylian Mbappé en Paris Saint-Germain staan lijnrecht tegenover elkaar en dat zorgt voor een nieuwe rel binnen de Parijse club. Na een video gemaakt voor de abonnementscampagne van PSG voor het seizoen 2023-2024 is er wat onenigheid ontstaan.

Voor een campagne om je opnieuw in te laten schrijven voor een plekje in het Parc des Princes voor het seizoen 2023-2024, heeft PSG een video gemaakt waarin Mbappé vertelt over zijn gevoel bij Parijs en de bijdrage die het Parijse publiek levert aan de spelers.

Artikel gaat verder onder video

De sterspeler van Frankrijk was het hier niet mee eens en kwam met een statement via een story op Instagram. ‘Ik ben het niet eens met deze geposte video’, gaf Mbappé aan. ‘Ik dacht dat het een normaal interview tijdens een mediadag van de club was. Ik strijd voor mijn individuele portretrechten. PSG is een grote club een grote familie, maar het is absoluut niet Kylian Saint-Germain.’

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Mbappé ontevreden is, want in het verleden had hij ook al eens problemen met de Franse bond over zijn portretrechten. De Fransman weigerde om deel te nemen aan een evenement met de sponsors van de nationale ploeg van Frankrijk.