Minister Yeşilgöz laat van zich horen na gebeurtenissen in De Kuip

Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius heeft gereageerd op de ongeregeldheden bij Feyenoord - Ajax. Ze spreekt van een schandalige gebeurtenis.

"Wat een dieptepunt. Wat een schande", tweet de minister. "Als je spelers belaagt of bekogelt ben je geen supporter, maar een enorme hufter die gestraft moet worden."

De politie in Rotterdam pakte woensdagavond een man op die verdacht wordt van het gooien van een voorwerp naar Davy Klaassen. In de tweede helft werd Klaassen geraakt door, zo leek het, een aansteker. De supporter is een 32-jarige man uit Roelofarendsveen, twittert de politie Rotterdam.