Mitchel Bakker wijst Leverkusen de weg naar mogelijke confrontatie met Feyenoord

Bayer Leverkusen lijkt de beste papieren te hebben om de halve finale van de Europa League te bereiken. Halverwege leiden de Duitsers met 0-2 bij het Belgische Union Sint-Gillis. Mitchel Bakker liet zich weer eens zien bij Die Werkself. Kort voor rust tekende de Nederlandse linksback voor de 0-2, nadat Moussa Diaby al vroeg voor de 0-1 had gezorgd.

Bakker is één van de drie Nederlanders op het veld in Brussel. Bij de thuisploeg heeft voormalig Feyenoorder Bart Nieuwkoop zoals verwacht opnieuw een basisplaats. Bij Leverkusen wordt ook de andere flank door een Nederlander bemand; Jeremie Frimpong startte namelijk aan de rechterkant.

De winnaar van de confrontatie in België wacht in de halve finale een tweeluik tegen de winnaar van de kwartfinale tussen AS Roma en Feyenoord.