Nieuw vrijdagavondformat bezorgt Vandaag Inside uitstekende kijkcijfers

Het nieuwe format van Vandaag Inside op de vrijdagavond is door het publiek goed ontvangen. De talkshow over onder meer voetbal startte met een extra lange uitzending op SBS 6 en die is meer dan goed bekeken. Vrijdagavond schakelden er gemiddeld 935.000 kijkers in voor de extra lange uitzending.

De extra lange show van Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee had nogal wat voeten in aarde, want in eerste instantie zag Van der Gijp de extra tijd niet zitten. Doordat ze langer op tv te zien zijn, zitten er ook twee extra reclameblokken in ten opzichte van de normale shows van een uur. Uiteindelijk werd de wens van de zender, die nog wat zocht voor de vrijdagavond na de flop van Avastars, ingewilligd door de heren.

De kijkers stemden in elk geval weer massaal af op SBS 6 voor de talkshow, want op het hoogtepunt zaten er 1.653.000 mensen voor de buis voor VI. Daarmee behoren qua piek ze tot de best bekeken programma’s van de vrijdagavond, maar nog wel onder bijvoorbeeld Flikken Maastricht (1.853.000), Verraders (1.847.000) en koploper het Journaal van 20.00 uur (2.235.000).

Vrijdagavond was voor Vandaag Inside over het algemeen de moeilijkste uitzending van de week qua kijkcijfers, gezien de forse concurrentie op tv. Ten opzichte van de reguliere uitzending een week eerder (855.000) scoorde VI vrijdagavond gemiddeld beter en ook gezien de uitzendingen eerder in de week ging het zeker niet slecht: alleen de maandaguitzending werd beter bekeken dan de vrijdag in het nieuwe format.