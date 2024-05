KNVB komt met innovatief plan: 'positieve' maatregelen tegen rellen

De KNVB wil volgend seizoen het liefst geen rellen meer in en rondom de Nederlandse stadions en gaat dat op een andere manier proberen te bewerkstelligen. De voetbalbond wil meer focus op en beloningen voor 'goed gedrag'.

Afgelopen weekend ging het bij belangrijke wedstrijden als Excelsior - ADO Den Haag en FC Utrecht - Go Ahead Eagles mis. "Dat heeft een grote impact op de beeldvorming, maar het aantal incidenten loopt juist terug", stelt de bond in een statement. Voor komend seizoen zal er meer worden gekeken naar gastvrijheid, om daarmee een positief effect te creëren. "Op het gebied van gastvrijheid vragen wij de clubs een perfecte wedstrijd te organiseren. Onderzocht wordt of zaken die goed gedrag moeten stimuleren tot een lager aantal incidenten leiden. En daarmee tot minder inzet van betrokken partijen zoals de politie, OM en gemeentes."

Artikel gaat verder onder video

Enkele clubs hebben daarbij dit seizoen al het goede voorbeeld gegeven. "Zo heet Heracles Almelo bezoekende supporters standaard welkom met een kopje koffie/thee en een broodje. De ontvangst bij aankomst en in het bezoekersvak is zo vriendelijk mogelijk ingericht. Bij PEC Zwolle - PSV was er een speciale preparty in het uitvak met een DJ van de PSV-supporters. Deze activiteiten worden gewaardeerd door supporters en lijken een positief effect op hun gedrag te hebben." De bovenstaande initiatieven zijn daarmee het startpunt voor het onderzoek van komend seizoen.

De KNVB zet dus niet per se in op repressie, maar meer op het stimuleren van goed gedrag. Aan de hand van een 'roadmap naar gastvrij en veilig voetbal' met zo'n 50 maatregelen, moeten rellen voorkomen worden. Toch zijn niet alle maatregelen gebaseerd op goed gedrag, zo luiden enkele maatregelen als volgt:

-Meer stadionverboden opleggen

-Goed gedrag belonen met meer ruimte en minder restricties, vanuit de overheid

-Inzet van slimme technologie in stadions om daders op te sporen

-Aanpak illegale verkoop vuurwerk

-Strafbaar stellen gezichtsbedekkende kleding

