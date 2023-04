Opstelling Ajax: Heitinga voert één wijziging door voor Klassieker in De Kuip

Ajax begint woensdagavond opnieuw met Youri Baas als linksback aan de halve finale van de KNVB Beker tegen Feyenoord. Trainer John Heitinga verkiest de zelfopgeleide verdediger daarmee opnieuw boven Owen Wijndal. Brian Brobbey keert juist terug naar de bank omdat Steven Bergwijn voldoende hersteld is om te starten.

Afgelopen zondag verbaasde Heitinga door in het uitduel met Go Ahead Eagles (0-0) een basisplaats in te ruimen voor linksback Baas. "Owen heeft me nog niet voldoende overtuigd", lichtte de oefenmeester de beslissing om zomeraanwinst Wijndal te passeren destijds toe. Ondanks het puntverlies in Deventer krijgt Baas drie dagen later in De Kuip opnieuw het vertrouwen.

Ten opzichte van het gelijkspel in Deventer voert Heitinga één wijziging door. Brian Brobbey startte zondag in de punt van de aanval, maar neemt in De Kuip weer plaats op de bank. Dat betekent dat Geronimo Rulli andermaal het doel verdedigt en dat Baas de achterhoede vormt met Jurriën Timber, Edson Álvarez en Jorge Sanchez. De Mexicaan start als rechtsback omdat Devyne Rensch nog altijd geblesseerd is.

Op het middenveld handhaaft Heitinga het trio Kenneth Taylor - Davy Klaassen - Steven Berghuis. Voorin moeten Steven Bergwijn, Mohammed Kudus en Dusan Tadic voor het Amsterdamse gevaar gaan zorgen.

Opstelling Ajax: Rulli; Sánchez, Timber, Álvarez, Baas; Klaassen, Berghuis, Taylor; Kudus, Tadic en Bergwijn.

