Perez gelooft ogen niet: 'Dat we dit nog meemaken! Een positieve hoofdrol bij Ajax'

Kenneth Perez is stomverbaasd door het optreden van Jorge Sánchez in de eerste helft van de wedstrijd tegen FC Emmen. Ajax leidt bij rust met 2-0 dankzij doelpunten van Sánchez en Steven Bergwijn; bij de tweede goal kwam de assist van de Mexicaanse rechtsback.

"Dat we dit nog gaan meemaken. Dat Sánchez een hoofdrol speelt in positieve zin!", zei Perez in de pauze van de wedstrijd. Mede-analist Kees Luijckx reageerde: "We kunnen hem wel het hele seizoen blijven afzeiken, maar het is niet makkelijk om nieuw bij een club te komen waar het totaal niet draait. Soms heb je dit soort wedstrijden nodig."

Perez gaf evenwel aan dat Sánchez simpelweg niet goed speelde dit seizoen. "Hij is niet best. Afzeiken, tja… Het is gewoon benoemen wat jij ziet als voetballiefhebber en voetbalduider. Ik vind het wel goed dat hij bij de 2-0 Bergwijn kiest en niet Taylor, ondanks dat Bergwijn het tweede station was."

Luijckx plaatste nog wel een kanttekening in Sánchez' voordeel. "Ajax moet zich ook afvragen waarom geen verdediger dit seizoen goed uit de verf komt. Dat voordeel van de twijfel heeft hij voor mij nog wel."



