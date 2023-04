Politie doet inval in woning Jetro Willems en vindt twee vuurwapens

De politie heeft maandagochtend een inval gedaan in de woning van Jetro Willems in Barendrecht, zo meldt het Barendrechts Dagblad. Daarbij zijn twee vuurwapens gevonden. De 29-jarige linksback van FC Groningen was ten tijde van de inval niet aanwezig in de woning. Wel heeft de politie een 28-jarige Rotterdammer en een 22-jarige Dordtenaar aangehouden.

Het is volgens het plaatselijke dagblad niet bekend of Willems nog in de villa woont waar de politie de inval heeft gedaan. Het is zodoende ook onduidelijk of de linksback van Groningen iets te maken heeft met de gevonden vuurwapens. Willems heeft in ieder geval wel een bedrijf dat op het adres is ingeschreven: Jetro Willems Clothing BV.

Willems tekende in februari een contract bij Groningen. De voormalig speler van onder meer PSV moet de Groningers helpen in de strijd tegen degradatie, maar heeft (vooralsnog) niet voor een ommekeer kunnen zorgen. Groningen staat met nog zeven wedstrijden te gaan zeventiende en moet een gat van zeven punten zien te overbruggen om directe degradatie te voorkomen.

De 22-voudig Oranje-international werd twee weken geleden tijdens de noordelijke derby tegen sc Heerenveen geslagen door een eigen supporter. Hoewel de linksback daar in een interview na afloop van de wedstrijd vrij luchtig over deed, besloot hij een dag later wel aangifte te doen.