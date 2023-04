René van der Gijp gaat helemaal stuk na vraag over zaaddonatie bij Vandaag Inside

Tijdens de uitzending van Vandaag Inside van woensdag kwam een vraag over zaaddonatie ter sprake. Een kijker wilde weten of de heren aan tafel weleens een donatie hadden gedaan. Uiteraard had René van der Gijp daar wel een goed verhaal over, maar op hevig aandringen van de eveneens aanwezige Ben van der Burg hield hij die anekdote toch maar voor zichzelf.