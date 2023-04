Rensch mist ook de derde Klassieker van het seizoen

Devyne Rensch mist ook de laatste Klassieker van dit seizoen bij Ajax. De rechtsback van de Amsterdammers was al een twijfelgeval voor de halve finale van de KNVB-Beker tegen Feyenoord van aanstaande woensdag, maar nu is duidelijk dat de vleugelverdediger definitief zal ontbreken in De Kuip.

Rensch miste de eerste Klassieker van dit seizoen vanwege een schorsing en in de vorige editie van twee weken terug was hij geblesseerd. “Hij is niet op tijd fit”, geeft Ajax-trainer John Heitinga dinsdag aan tegenover De Telegraaf. Diezelfde krant denkt dat Jorge Sanchez daarom als rechtsback zal mogen starten.

De Turkse zomeraanwinst Ahmetcan Kaplan gaan we dit seizoen niet meer zien bij de Amsterdammers. “Hij zal het hele seizoen niet meer in actie komen”, meldt Heitinga, die voor de rest wel over een volledig fitte selectie beschikt. “Steven Bergwijn heeft volle bak getraind, heeft geen reactie gekregen en kan starten.”

Heitinga ziet Feyenoord als favoriet de wedstrijd in het bekertoernooi. “We zullen in alles top moeten zijn om Feyenoord te verslaan.” Daarmee laat hij een ander geluid horen dan voor het laatste onderlinge competitieduel, dat Ajax met 2-3 verloor in de eigen Johan Cruijff Arena. Destijds gaf de interim-trainer nog aan Ajax als ‘natuurlijk favoriet’ te zien.