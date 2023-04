Scheidsrechter Davide Massa kreeg klap in geslachtsdeel tijdens ongeregeldheden Olympiakos - AEK

De Griekse topper tussen Olympiakos en AEK Athene liep zondagavond finaal uit de hand. Nadat de bezoekers uit Athene met 1-3 de baas waren over Olympiakos bestormden het thuispubliek het veld. Er was rondom de wedstrijd extreem veel woede over de Italiaanse leidsman Davide Massa. De arbiter schreef in zijn rapport dat hij na de wedstrijd een tik heeft gehad in het kruis.

De tik zou uitgedeeld zijn in de spelerstunnel tijdens de ongeregeldheden. Volgens Massa waren daar op dat moment veel woedende Olympiakos-supporters aanwezig. “Ik voelde een klap op mijn geslachtsdelen, zonder te kunnen zeggen wie het had gedaan”, schreef de arbiter in zijn rapport.

Artikel gaat verder onder video

Massa was aangesteld om deze beladen wedstrijd in goede banen te leiden. Volgens de supporters van Olympiakos deed de Italiaan het tegenovergestelde. De fans waren het niet eens met vier beslissingen en maakten een statement met daarin de tekst: “Zelfs een blinde kan zien wat er gebeurde.”

Meer ongeregeldheden

Zoals gezegd ging het na de negentigste minuut helemaal mis in Georgios Karaiskákisstadion. De supporters van de thuisploeg bestormden het veld en de politie moest traangas en wapenstokken inzetten om de hooligans van het veld te krijgen. Massa gaf aan dat er nog veel meer misging tijdens de Griekse topper. “Zelfs voor de Griekse Superleague was het schokkend wat er gebeurde”, schreef de Italiaan. De thuissupporters gooiden onder meer met stoeltjes en staken vuurwerk af.