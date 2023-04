Speelt Giménez volgend seizoen nog bij Feyenoord?: 'Het is al bijzonder dat hij hier voetbalt'

Feyenoord was zondagavond op eigen veld een paar maatjes te groot voor RKC Waalwijk. De ploeg van trainer Arne Slot won met 5-1 en zette daarmee een volgende stap richting de landstitel. De grote uitblinker bij de Rotterdammers was Santiago Giménez, die bij meerdere doelpunten betrokken was. Slot kreeg na afloop de vraag of het moeilijk wordt om de spits te behouden, maar volgens de oefenmeester is het al ‘bijzonder’ dat hij überhaupt in Rotterdam speelt.

Wie bij aanvang van de tweede seizoenshelft had gezegd dat Giménez zou uitgroeien tot een van de beste spelers op de Nederlandse velden, was waarschijnlijk voor gek verklaard. De Mexicaan pikte voor de winterstop weliswaar hier en daar zijn doelpuntjes mee, maar Slot gaf in de punt van de aanval geregeld de voorkeur aan Danilo. Giménez heeft zich de voorbije maanden echter uitstekend ontwikkeld en is inmiddels niet meer uit de basiself weg te denken.

Artikel gaat verder onder video

Speelt hij ook volgend seizoen nog voor Feyenoord? Volgens Slot moet de club al dankbaar zijn voor het feit dat Giménez afgelopen zomer überhaupt de overstap maakte naar de Kuip. “Het is al bijzonder dat hij hier voetbalt. Dat weten veel mensen niet, maar in Mexico kun je als voetballer net wat meer geld verdienen dan hier bij Feyenoord. Het zegt dus heel veel over de bewuste keuze die hij in zijn carrière maakt om hier te komen voetballen”, vertelde Slot na afloop van het thuisduel met RKC Waalwijk voor de camera van ESPN.

De prestaties van Giménez bij Feyenoord blijven niet onopgemerkt. De spits werd de afgelopen weken al in verband gebracht met een overstap naar Sevilla en Benfica. “Dan is het de vraag hoe hij zelf naar zijn vervolgcarrière kijkt, want het is niet uit te sluiten dat er links en rechts een club is die zegt: goh, die schiet ze makkelijk binnen en is nog vrij jong”, aldus Slot. Giménez kwam dit seizoen vooralsnog 37 keer in actie voor Feyenoord. Hij scoorde al achttien keer. In de Eredivisie staat de teller na zijn treffer tegen RKC Waalwijk op negen.