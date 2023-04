Bekerfinale legt Eredivisie stil, maar in de KKD en het buitenland wordt volop doorgevoetbald

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zaterdag 29 april.

Specials





Transferweekje

De transfermarkt is weliswaar alweer geruime tijd gesloten, maar in de wandelgangen wordt altijd gefluisterd. Wat staat ons de zomerse transferperiode te wachten? Een overzicht van de meest aannemelijke, terugkerende geruchten en verhalen van de afgelopen zeven dagen uit binnen- en buitenland.

Wedstrijden





AS Roma - AC Milan (18.00 uur)

In de Serie A wordt vandaag een belangrijke slag in de strijd om de Champions League-tickets gespeeld in Rome. AS Roma, de nummer vijf van de ranglijst, neemt het op tegen AC Milan, dat met evenveel punten op doelsaldo op de vierde plek bivakkeert. Bj Roma keert Georginio Wijnaldum terug in de wedstrijdselectie. Mocht één van beide ploegen niet bij de eerste vier eindigen, dan biedt het huidige Europese seizoen wellicht nog een uitweg. Roma staat in de halve finale van de Europa League, terwijl Milan in de Champions League tot de laatste vier wist door te dringen. De winnaar van beide toernooien is óók verzekerd van deelname aan het miljoenenbal.

Willem II - De Graafschap (21.00 uur)

Willem II staat na zes gespeelde duels bovenaan in de vierde periode in de Keuken Kampioen Divisie. Doordeweeks slaagde de ploeg van trainer Reinier Robbemond er niet in om in het restant van het gestaakte duel met NAC Breda een 0-1 voorsprong vast te houden. Ondanks de late 1-1 van NAC staat de ploeg er nog altijd goed voor, dus een overwinning op De Graafschap zou de Tilburgers goed uitkomen. De bezoekers uit Doetinchem staan teleurstellend dertiende en zijn bezig aan een wisselvallig seizoen. Houdt Willem II vandaag de hoop op een periodetitel in leven?

FC Barcelona - Real Betis (21.00 uur)

Barcelona leek lange tijd fluitend op weg naar de eerste Spaanse titel sinds 2018. De laatste weken kwam er echter behoorlijk wat zand in de Catalaanse motor. Van de laatste vier competitieduels wist de ploeg van trainer Xavi alleen de topper tegen Atlético Madrid in winst om te zetten. Rechterrijtjeklanten Girona en Getafe wisten Barça op een doelpuntloos gelijkspel te houden, terwijl middenmoter Rayo Vallecano midweeks zelfs met 2-1 won van de koploper. Omdat Real Madrid net zo hard punten laat liggen lijkt de titel niet in gevaar te gaan komen, maar het zou Frenkie de Jong en zijn teamgenoten wel goed uitkomen om vandaag weer eens de volle buit te pakken. Dat moet dan gebeuren tegen nummer zes Real Betis, dat niet in grootse vorm verkeert.

Voetbal op tv

13.00 uur: 1.FC Kaiserslautern - Hansa Rostock, Viaplay, live verslag van dit duel uit de 2. Bundesliga

13.00 uur: FC Magdeburg - Hamburger SV, Viaplay - live verslag van dit duel uit de 2. Bundesliga

13.00 uur: FC St. Pauli - Arminia Bielefeld, Viaplay - live verslag van dit duel uit de 2. Bundesliga

13.30 uur: Crystal Palace - West Ham United, Viaplay - live verslag van dit duel uit de Premier League

15.30 uur: 1.FC Köln - SC Freiburg, Viaplay - live verslag van dit duel in de Bundesliga

15.30 uur: RB Leipzig - TSG 1899 Hoffenheim, Viaplay - live verslag van dit duel in de Bundesliga

15.30 uur: VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach, Viaplay - live verslag van dit duel in de Bundesliga

16.00 uur: Ajax (V) - FC Twente (V), ESPN - live verslag van dit duel in de Vrouwen Eredivisie

16.00 uur: Brighton & Hove Albion - Wolverhampton Wanderers, Viaplay - live verslag van dit duel in de Premier League

16.00 uur: Brentford FC - Nottingham Forest, Viaplay - live verslag van dit duel in de Premier League

16.00 uur: Reading FC - Wigan Athletic, Viaplay - live verslag van dit duel in de EFL Championship

18.00 uur: AS Roma - AC Milan, Ziggo Sport Voetbal - live verslag van dit duel in de Serie A

18.30 uur: Real Madrid - UD Almería, Ziggo Sport - live verslag van dit duel in La Liga

18.30 uur: FC Schalke 04 - SV Werder Bremen, Viaplay - live verslag van dit duel in de Bundesliga

18.45 uur: NAC Breda - Roda JC Kerkrade, ESPN - live verslag van dit duel in de Keuken Kampioen Divisie

20.30 uur: Hannover 96 - 1.FC Nürnberg, Viaplay - live verslag van dit duel in de 2. Bundesliga

20.45 uur: Torino - Atalanta, Ziggo Sport Voetbal - live verslag van dit duel in de Serie A

21.00 uur: FC Barcelona - Real Betis, Ziggo Sport - live verslag van dit duel in La Liga

21.00 uur: Willem II - De Graafschap, ESPN - live verslag van dit duel in de Keuken Kampioen Divisie