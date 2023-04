Bayern München en Benfica hebben wonder nodig in de Champions League

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op woensdag 19 april.

Wedstrijden

Go Ahead Eagles - RKC Waalwijk (18.45 uur)

Voordat het geweld losbarst in de Champions League, staat er nog een inhaalwedstrijd op de planning in de Eredivisie. Een paar weken geleden werd het duel tussen Go Ahead Eagles en RKC Waalwijk op het laatste moment afgelast vanwege sneeuwval. Inmiddels is het een stuk beter weer in Nederland en dus kan er op De Adelaarshorst gewoon gevoetbal worden. Go Ahead (12e) en RKC (8e) dromen allebei van deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. Dan moeten er drie punten worden gepakt.

Artikel gaat verder onder video

Bayern München - Manchester City (21.00 uur)

Na de 3-0 oorwassing in het Etihad Stadium weet Bayern München dat er werk aan de winkel is. De koploper van de Bundesliga moet voor een stunt zorgen om de droom van een nieuwe eindzege in de Champions League levend te houden. City staat dus al met een been in de halve finales, maar zal het bezoekje aan de Allianz Arena zeker niet onderschatten. Manager Pep Guardiola, die in het verleden bij Bayern een succesvolle periode kende, weet als geen ander dat het kan spoken in Beieren.

Internazionale - Benfica (21.00 uur)

Roger Schmidt begon uitstekend aan het seizoen met Benfica en zijn ploeg werd zelfs getipt als outsider voor de Champions League. Als de Portugezen dat zo willen houden, dan moet er op bezoek bij Internazionale een 2-0 achterstand worden weggepoetst. In Lissabon wonnen de Italianen, met Stefan de Vrij en Denzel Dumfries, verrassend van de lijstaanvoerder van Portugal. In Milaan ligt de weg naar de halve eindstrijd dus open voor de manschappen van trainer Simone Inzaghi.

Voetbal op tv

18.45 uur Go Ahead Eagles - RKC Waalwijk, ESPN - live verslag van deze wedstrijd in de Eredivisie

21.00 uur Bayern München - Manchester City, Ziggo Sport + RTL7 - live verslag van deze wedstrijd in de Champions League

21.00 uur Internazionale - Benfica, Ziggo Sport - live verslag van deze wedstrijd in de Champions League

21.00 uur Middlesbrough - Hull City, Viaplay - live verslag van deze wedstrijd in de Championship

21.35 uur: Vandaag Inside, SBS 6 - talkshow