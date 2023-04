Stond Kudus wel of geen buitenspel? 'Controleren of bewijzen kunnen we het niet'

Ajax wist zondagmiddag niet te scoren op bezoek bij Go Ahead Eagles en liet daardoor twee dure punten liggen in de titelstrijd. De Amsterdammers beklaagden zich na afloop over het afgekeurde doelpunt van Mohammed Kudus. Volgens de grensrechter was er sprake van buitenspel, maar dat kon door de VAR niet worden bevestigd. De afdeling scheidsrechterszaken van de KNVB erkent dat het moment van Kudus in de Adelaarshorst ‘evaluatie verdient’.

Waar Ajax in de tweede helft tegen Go Ahead Eagles vrijwel niets creëerde, was het in het eerste bedrijf nog wel een paar keer dicht bij een treffer. Davy Klaassen en Brian Brobbey kregen goede kansen om de score te openen, maar die waren niet aan hen besteed. Kudus dacht wél reden tot juichen te hebben, nadat hij een fraaie voorzet van Steven Berghuis overtuigend tegen het net knikte. Maar dat feestje ging dus niet door. De grensrechter stak resoluut zijn vlag omhoog en de VAR greep niet in omdat er geen duidelijke buitenspellijn kon worden getrokken.

Artikel gaat verder onder video

“Elke week worden diverse momenten uit de voorgaande speelronde geëvalueerd en besproken met de betrokken scheidsrechters. Dat gebeurt deze week ook en dit zijn voorbeelden van situaties die onder de loep worden genomen”, doelt Robin van ’t Hof bij het Algemeen Dagblad onder meer op het afgekeurde doelpunt van Kudus. “Dat moment verdient evaluatie. Op basis van het beeld en onze ervaring bij dit soort situaties denken wij dat er sprake kan zijn van buitenspel. Maar controleren of bewijzen kunnen we het niet omdat de camera grote delen van het lichaam van Kudus niet in beeld had en de buitenspelsoftware dan niet bruikbaar is.”

Ajax-trainer John Heitinga zei na afloop op de persconferentie dat de grensrechter beter even had kunnen wachten met vlaggen. Volgens Van ’t Hof is dat terecht. “Dat is de afspraak bij een close call en daar was zeker sprake van. Daarover gaan we met elkaar in gesprek. De scheidsrechters zouden het liefst zien dat er bij elke wedstrijd en in elk stadion zo veel techniek beschikbaar is dat alle situaties perfect kunnen worden beoordeeld, dan voorkom je dit soort discussies. Maar dat is uiterst kostbaar.”