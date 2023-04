Te Kloese steekt hand in eigen boezem na Klassieker: 'Trieste en harde constatering'

Dennis te Kloese heeft kort na de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax zijn verhaal gedaan. De algemeen directeur van de Rotterdammers liet zich uit over De Klassieker, die in de tweede helft werd gestaakt nadat Davy Klaassen werd geraakt door een voorwerp uit het publiek. Te Kloese weet dat zoiets nooit goed te praten is.

"Ik zou me willen aansluiten bij de woorden van John de Wolf", sprak hij voor de camera van ESPN. "Dit was bijzonder teleurstellend op alle fronten. Op deze manier maken mensen het wel heel moeilijk voor ons en dat is buiten het voetbal om. Het is niet goed te praten. Onze excuses gaan uit naar Davy Klaassen, dat heb ik net ook persoonlijk gedaan. Het veld is heilig, daar moeten de spelers zich veilig voelen. De sfeer buiten het veld kan grimmig zijn, dat weten we. Maar het mag nooit ten koste van een speler gaan. Onze excuses zijn dan ook op zijn plaats."

Na een opstootje tussen Dusan Tadic en Orkun Kökçü ging het mis in Rotterdam-Zuid. Uiteindelijk werd Klaassen hard geraakt en besloot scheidsrechter Allard Lindhout de wedstrijd te staken. Na een half uur werd het duel alsnog hervat. Dat ging in goed overleg tussen meerdere partijen, zo vezekert Te Kloese. "We hebben dat zo met beide clubs afgesproken, daar wil ik Ajax voor bedanken. Met de toespraak van John de Wolf wilde we iedereen bewust maken van de ernst van deze situatie. Op dit moment wordt het hier door een aantal mensen verziekt."

Inmiddels is de dader van het incident aangehouden door de politie. Te Kloese kon na de wedstrijd nog niet veel vertellen over de mogelijke gevolgen voor de club en de dader. "Het is natuurlijk positief dat hij meteen opgepakt is. We gaan ons nu met de juiste instanties beraden op santies. Maar die zullen zeker niet mals zijn. We dachten als club dat het mogelijk was om een deel van de netten rond het veld weg te halen. Dat blijkt nu dus toch niet zo te zijn. Dat is een trieste en harde constatering."