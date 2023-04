United wint van stug Everton met rentree Eriksen, Rashford zorgt voor kopzorgen Ten Hag

Manchester United heeft een belangrijke driepunter geboekt. De club van trainer Erik ten Hag wist met 2-0 te winnen van Everton, waardoor een Champions League-ticket steeds dichterbij komt voor Ten Hag en zijn mannen. Tyrell Malacia mocht vanaf de start aantreden, Christian Eriksen maakte zijn eerste minuten sinds een blessure.

De eerste helft was ongelooflijk eenzijdig. De ploeg in het rood schoot maar liefst 21 keer, dat gebeurde voor het laatst in het seizoen 2003/04. Toen waren Ruud van Nistelrooij, Diego Forlan en Cristiano Ronaldo de aanvalsleiders. Maar ondanks de vele doelpogingen stond het 'slechts' 1-0 met rust. Scott McTominay, die ook al vier keer wist te scoren in de twee duels van zijn land Schotland in de interlandbreak, wist het net te vinden tegen een stug en goed verdedigend Everton.

United op 𝘃𝗼𝗼𝗿𝘀𝗽𝗿𝗼𝗻𝗴 tegen Everton 🎯

Scott McTominay maakt zijn eerste competitiegoal van dit seizoen 🔥



🔴 https://t.co/Ka1utJMPdP#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/1Fxpr7PiBt — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 8, 2023

In de tweede helft veranderde het wedstrijdbeeld. De ploeg uit Liverpool kreeg wat meer grip op de wedstrijd en zocht naar de gelijkmaker. Maar Manchester United wist in de persoon van Anthony Martial de bevrijdende 2-0 te maken. Er ging een foutje van Séamus Coleman aan vooraf. Niet veel later mocht Eriksen invallen van Erik ten Hag. De Deense middenvelder speelde eind januari zijn laatste duel voor United, toen raakte hij geblesseerd en leek zijn seizoen erop te zitten. Maar gelukkig voor Eriksen is hij sneller hersteld dan gedacht en kan hij nog een rol spelen in de slotfase van het seizoen. Wout Weghorst viel tien minuten voor tijd ook in.

Een grote aderlating voor de club is dat Marcus Rashford geblesseerd uitviel. De vleugelspits speelde zijn 350e wedstrijd voor The Red Devils, maar viel uit met een liesblessure. Met het volle schema is het hopen voor de club dat Rashford snel weer fit is.

21 - Manchester United have had 21 shots so far against Everton, their most on record (since 2003-04) in the first half of a single Premier League game, and the most by any side in the opening 45 minutes of a match this season. Peppered. pic.twitter.com/NGkk8uyLPS — OptaJoe (@OptaJoe) April 8, 2023

Door de driepunter staat de ploeg nu zes punten los van nummer vijf Tottenham Hotspur. De landstitel is wel uit zicht, maar de top vier is een belangrijk en realistisch scenario voor de club. Een plek bij de bovenste vier zou goed zijn voor een Champions League-ticket. Over een paar weken staan de twee clubs tegenover elkaar, verder heeft United met afstand het meest behapbare schema met voornamelijk tegenstanders uit het rechterrijtje van de Premier League.