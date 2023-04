Utrecht wint 'blessure-wedstrijd' en duwt Groningen verder richting de afgrond

FC Utrecht heeft vrijdagavond een belangrijke overwinning geboekt in de strijd om Europees voetbal. Op bezoek bij FC Groningen werd er in een wedstrijd met veel blessures uiteindelijk met 1-2 gewonnen. Groningen stevent zodoende af op degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie.

Groningen en Utrecht maakten er in de eerste helft zeker geen spektakel van, maar toch zullen veel mensen het eerste bedrijf niet snel vergeten. Er vielen namelijk liefst vier spelers uit met een blessure. Othman Boussaid moest de strijd al na achttien minuten staken en werd gevolgd door ploeggenoten Ramon Hendriks (knie) en Taylor Booth (hoofd). Aan de zijde van Groningen viel Jetro Willems uit met een hamstringblessure. Daarom voelde scheidsrechter Jeroen Manschot zich genoodzaakt om tien minuten extra tijd bij te tellen.

Artikel gaat verder onder video

Dat bleek uiteindelijk voor de fans een gewenst toetje te zijn. Beide ploegen hadden tot de blessuretijd namelijk amper voor serieus doelgevaar gezorgd. Dat veranderde toen wie anders dan Anastasios Douvikas de score opende namens Utrecht na een uitstekende pass van Jens Toornstra: 0-1. De bezoekers dachten die voorsprong mee de rust in te kunnen nemen, maar kwamen bedrogen uit. Oliver Antman kreeg aan de overkant plotseling ruimte om uit te halen en schoot de bal via een tegenstander achter de kansloze Vasilios Barkas: 1-1.

Het scheelde niet veel of Utrecht stond kort na rust snel weer op voorsprong. Victor Jensen verscheen voor de neus van Verrips, die met een fraaie redding voorkwam dat Utrecht weer aan de leiding ging. De gasten bleven vervolgens aanvallen, terwijl de gastheer loerde op de tegenstoot. De grootste kans was voor invaller Bart Ramselaar, die binnen tien seconden twee keer heel dichtbij was. Hij raakte met een schitterend schot de paal, maar kreeg de bal weer terug voor zijn voeten. Zijn tweede inzet ging via een Groninger net naast.

De ploeg van trainer Michael Silberbauer rook bloed en werd beloond voor het aanvallende spel. Groningen stond te slapen bij een vrije trap en zag Mike van der Hoorn helemaal over het hoofd. Die legde de bal uitstekend terug op Bas Dost, die van dichtbij de 1-2 tegen de touwen tikte. Groningen moest daarna met een slotoffensief komen, maar slaagde daar niet in. Utrecht trok de overwinning eenvoudig over de streep. Er kwamen in de slotfase nog kansen voor Ramselaar en Dost, maar zij lieten na om het duel eerder te beslissen.