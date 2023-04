Van Basten baart opzien met mening over sportief moment in Noorwegen

Marco van Basten heeft dit weekend niet kunnen genieten van beelden uit de wedstrijd tussen Odd en SK Brann. Daar besloot aanvaller Bard Finne een grote kans te laten lopen omdat zijn tegenstander geblesseerd raakt. Finne kreeg veel complimenten, maar Van Basten kon zich daar niet in vinden.

Finne ging een sprintduel aan met tegenstander Sondre Solholm, die de strijd met een hamstringblessure moest staken. De aanvaller van Brann koos er vervolgens niet voor om alleen op het doel af te gaan. Hij tikte de bal sportief buiten de lijnen zodat zijn tegenstander behandeld kon worden. De supporters van Odd konden dat wel waarderen. De beelden werden maandagavond ook besproken aan tafel bij Rondo van Ziggo Sport.

"Geweldig, dit is toch sportief?", vroeg Youri Mulder zich hardop af toen hij de beelden voor de eerste keer zag. Mulder kon echter niet rekenen op steun van zijn tafelgenoten. "Ik vind dit echt ongelooflijk. Dit is prima in het amateurvoetbal, maar niet voor topvoetbal", was de duidelijke mening van Van Basten, die werd gesteund door Jan Mulder. "Dit gaat mij te ver. Ik ben zwaar voor sportief spel, maar deze jongen is slecht getraind."