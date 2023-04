Van Dijk kraakt harde noten na deceptie: 'Er moet gesproken worden. En stevig ook!'

Veel topclubs presteren in de Premier League dit seizoen onder hun doen. Liverpool is misschien wel een van de clubs die het meest tegenvalt, afgelopen weekend werd flink verloren van Manchester City: 4-1. Na het duel is de crisis uitgeroepen bij The Reds.

Co-aanvoerder Virgil van Dijk heeft zich volgens verschillende Engelse media flink laten gelden bij een crisisoverleg van zijn club op het trainingscomplex. De verdediger nodigde The Liverpool Echo uit om zijn verhaal te doen over de club. "Als je verliest op de manier waarop wij hebben verloren, dan moet er sowieso gesproken worden. En stevig ook. Dat is ook normaal, want wij zijn volwassen mannen. Wij moeten elkaar de waarheid kunnen vertellen. We moeten de boel heel snel omdraaien, want dinsdag wacht inderdaad Chelsea alweer. Samen hebben we de verantwoordelijkheid om de situatie snel te keren.'

Artikel gaat verder onder video

Van Dijk kon ook niet rekenen op lovende woorden van trainer Jürgen Klopp na de verloren topper tegen City (4-1). "Als ik naar deze wedstrijd kijk, waren er misschien vier spelers die een voldoende hebben gehaald. Jordan Henderson en Fabinho werkten hard op het middenveld en Alisson Becker keepte goed. En Cody, hij was de speler in het bijzonder die het goed deed in balbezit", mopperde de oefenmeester na de wedstrijd.

Liverpool staat op dit moment achtste in de Premier League, de Champions League-plekken zijn ver uit zicht geraakt. Onder andere Brighton en Brentford staan boven de ploeg van Van Dijk en Gakpo, de club staat acht punten over nummer vier Manchester United. Plek vijf en zes geven ook nog recht op Europees voetbal. De vijfde plek geeft je een rechtstreeks tickets voor de Europa League, als je zesde wordt in Engeland moet je de kwalificatie in voor de Conference League.