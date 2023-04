Van Hanegem vindt ontwikkeling van Hato bij Ajax pijnlijk voor Feyenoord

Willem van Hanegem vindt het 'pijnlijk' dat Jorrel Hato momenteel doorbreekt bij Ajax en niet bij Feyenoord. De zeventienjarige linksback is geboren in Rotterdam en speelde in de jeugdopleiding van Sparta, totdat hij in 2018 werd opgepikt door Ajax.

Van Hanegem denkt dat concurrent Owen Wijndal 'met pijn in zijn buik' kijkt naar de prestaties van Hato. "Dat ventje is er eentje voor de toekomst. Dat hij bij de amateurs van Feyenoord heeft gespeeld en door Ajax onder de neus van Feyenoord is weggekaapt bij buurman Sparta, dat vind ik pijnlijk", stelt Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

Feyenoord heeft met Quilindschy Hartman wel een linksback die nog 'jaren mee kan', weet de Kromme. "Maar Feyenoord moet er gewoon voor zorgen dat de grootste talenten uit de regio Rotterdam op Varkenoord lopen. En dat deze jongen het heeft, dat ziet een blinde. Al is opvallen bij Ajax op dit moment niet zo moeilijk. Tikkie terug was het weer in Eindhoven."

"PSV zocht sneller de aanval, er zat meer power in. En dan denk je toch: als Ajax komende zondag in De Kuip ook nog van PSV verliest in de bekerfinale dan is het wel zo’n beetje het slechtste seizoen sinds de eeuwwisseling."