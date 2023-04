Verweij sloopt Lindhout: 'Heeft echt nul komma nul met voetbal'

Dat het bij Feyenoord – Ajax eerder ze week uit de hand liep, was mede te wijten aan arbiter Allard Lindhout. Volgens Mike Verweij heeft de leidsman zichzelf een slechte dienst bewezen met zijn optreden in De Kuip. Collega Valentijn Driessen vond vooral dat er niet meer doorgespeeld had moeten worden.

“Allard Lindhout heeft echt nul komma nul raakvlakken met voetbal”, begon Verweij zijn spijkerharde kritiek in de Kick Offpodcast van De Telegraaf. Ook rond het staken van de wedstrijd ging het in zijn ogen mis. “Het duel werd in de 63ste minuut stilgelegd en er werd weer verder gespeeld van de 61ste minuut”, kraakte de journalist een kritische noot over de scheidsrechter.



Ook de hoeveelheid blessuretijd zorgde voor enorme verbazing bij Verweij. “Als je als scheidsrechter een beetje gevoel hebt, dan zeg je: ‘we doen er drie of vier minuutjes extra bij.’ Davy Klaassen was al uitgevallen. Nee, acht minuten extra tijd! En het werden er ook nog eens elf, waarin hij rood moest geven aan Taylor. Houd nou toch op”, brieste Verweij.



Driessen was het daar echter niet mee eens. “Als je doorspeelt, dan moet je doorgaan zoals je hoort door te gaan”, doelde hij op de onrust op het veld. Driessen vond dat er niet meer verder gespeeld had moeten worden, maar als de bal weer ging rollen, dat het ook volgens de regels moest en alsof er niets gebeurd is. “Wij kunnen niet op de horloge kijken van Lindhout en hebben geen contact met de VAR en dergelijke", aldus Driessen.