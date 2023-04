Vijf conclusies na de remontada van AZ en de uitschakeling van Feyenoord

AZ plaatste zich donderdagavond knap voor de halve finale van de Conference League door Anderlecht na strafschoppen te verslaan. Feyenoord was in de Europa League minder fortuinlijk. In Rome bleek AS Roma na verlenging te sterk voor de ploeg van Arne Slot. Aan de hand van vijf conclusies blikt FCUpdate.nl terug op de Europese avond.

1. AZ kan de eerste Europese prijs ooit pakken

AZ krijgt voor de derde keer in de clubgeschiedenis een grote kans om Europees eremetaal te veroveren. In 1981 was de club, destijds nog met de toevoeging '67 in de clubnaam, voor het eerst dicht bij een Europese prijs. In de finale van de UEFA Cup boog de club het hoofd voor het Ipswich Town van Bobby Robson, waar de Nederlanders Frans Thijssen en Arnold Mühren grote indruk maakten. In 2005 was de halve finale het eindstation in datzelfde toernooi, deze keer was Sporting CP in verlenging te sterk. Achttien jaar nadien zijn de Alkmaarders terug in een halve finale, nu in de Conference League. Het Engelse West Ham United, dat AA Gent uitschakelde in de kwartfinale, is de opponent. Mocht de ploeg van Pascal Jansen ook deze horde weten te nemen, dan wacht in de finale de winnaar van het tweeluik tussen Fiorentina en FC Basel.

2. Heurelho Gomes heeft eindelijk een opvolger

AZ schakelde Anderlecht uit na het nemen van strafschoppen, wat voor een Nederlandse ploeg in Europees verband een zeldzame prestatie mag worden genoemd. De Alkmaarders zijn de eerste Nederlandse club die dit lukt sinds PSV, dat in het seizoen 2007/08 in de vierde ronde van de toenmalige UEFA Cup vanaf de stip afrekende met Tottenham Hotspur. Waar anno 2023 de credits volledig terecht naar de Australische AZ-doelman Matthew Ryan gaan, was destijds Heurelho Gomes de gevierde man door de inzet van Jermaine Jenas te keren en die van Pascal Chimbonda naast te kijken. Na vijftien jaar heeft O Goleiro Grande in Ryan eindelijk een waardige opvolger gevonden. De doelman redde knap op de inzetten van Jan Vertonghen en Killian Sardella en kan voorlopig niet stuk in Alkmaar en (verre) omstreken.

3. Meerdink maakt indruk op het juiste moment

Ga er maar aanstaan. Een vol stadion, miljoenen televisiekijkers in Nederland en België, en dan een beslissende strafschop moeten nemen. Het overkwam Mexx Meerdink donderdagavond, maar de zoon van eenmalig international Martijn Meerdink bleef ijzig kalm en schoot AZ vanaf de stip naar de halve finale van de Conference League. Erkend specialist Pierre van Hooijdonk moest zelfs toegeven dat Meerdink zijn inzet technisch perfect langs Bart Verbruggen schoot. "Hij raakte hem met de binnenkant van de wreef, waardoor de bal wel effect had", analyseerde Pi-Air. Hoeveel spelers zijn op hun negentiende, want zo oud is Meerdink, in staat op zo'n moment de zenuwen in bedwang te houden? De eerste gedachten gaan terug naar John Heitinga en Arjen Robben, die beiden twintig waren toen ze namens Oranje scoorden in de serie tegen Zweden op het EK van 2004. Toch niet de minsten om mee vergeleken te worden...



4. Feyenoord komt nét tekort om 'Tirana' te wreken

Toen de loting van de kwartfinale van de Europa League Feyenoord aan AS Roma koppelde, gingen de gedachten als vanzelf terug naar een kleine negen maanden eerder. Destijds verloren de Rotterdammers in Tirana nipt de finale van de Conference League. Na de 1-0 thuiszege van vorige week in De Kuip moest de wraak op de ploeg van Mourinho in Rome definitief bezegeld worden, en bijna leek dat ook te lukken. Feyenoord piepte en kraakte soms, maar hield de schade lang beperkt tot één tegentreffer en mocht zelfs hardop dromen van de halve finale toen invaller Igor Paixão tien minuten voor het einde de gelijkmaker binnenkopte. Aan de andere kant besliste een andere invaller, Paulo Dybala, echter anders door kort voor het laatste fluitsignaal alsnog een verlenging af te dwingen. Daarin liepen de Romeinen alsnog uit naar een grote overwinning, waardoor Feyenoord er nét niet in slaagt om zich voor de verloren finale te revancheren.

5. Frankrijk kijkt zwetend naar beneden

AZ kan de Eredivisie hoogstpersoonlijk vier (!) Champions League-tickets bezorgen, waarvan drie rechtstreekste, per 2024/25. Als AZ alle resterende wedstrijden wint in de Europa League, wordt de achterstand op Frankrijk weggepoetst en pakt Nederland de vijfde plek op de coëfficiëntenranglijst. Die positie levert in het nieuwe Champions League-format drie rechtstreekse startbewijzen en één voorrondeticket op voor de Champions League. Daarmee zou de coëfficiëntenpolonaise van de afgelopen seizoenen op schitterende wijze worden afgerond.