Voorstel voor aanpassing rode kaart: 'Tijdstraf'

Youri Mulder stelt dat het wellicht goed is om na te denken over de regels rondom een rode kaart. De analist vindt het zonde dat soms wedstrijden al heel vroegtijdig worden beslist door een prent. Hij pleit voor een tijdstraf in sommige gevallen.

Dat deed hij naar aanleiding van de vroege rode kaart bij het duel tussen Paris Saint-Germain en RC Lens zaterdagavond (3-1), de nummers één en twee van Frankrijk. Salis Abdul Samed maakte een harde overtreding en moest na een kleine twintig minuten naar de kant. “Dat gaat heel erg ten koste van de wedstrijd. Iedereen verheugt zich op een topper, maar omdat iemand zo dom is, is de wedstrijd na negentien minuten onthoofd.”

Bij de voetballiefhebber in Mulder doet dat pijn. “Kunnen we niet toe naar een tussenvorm, dat RC Lens bijvoorbeeld tien minuten, of twintig of een kwartier, met een man minder moet spelen? En de man die een rode kaart krijgt, mag niet meer terugkomen”, doet Mulder – die meteen kritiek krijgt op zijn idee – een voorstel.

De kritiek is dat het mogelijk doodschoppen in de hand werkt, zeker aan het begin van de wedstrijd. “Dan moet je wellicht onderscheid maken tussen een doodschop en zakelijke overtreding”, vindt Mulder. “Iedereen herinnert zich nog wel de Champions League-finale met Jens Lehman tegen FC Barcelona. Dát is wat ik wil zeggen. Het zijn heel zware straffen. Met een andere straf kun je de wedstrijd wellicht laten leven.”