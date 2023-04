Vroege rode kaart helpt PSG aan gemakkelijke zege in Franse topper

Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond voor een avondje klantenbinding gezorgd. De koploper was in een bewogen week, mede dankzij een vroege rode kaart van Abdul Samed, veel te sterk voor nummer twee RC Lens: 3-1. Kylian Mbappé opende de score en werd daarmee de nieuwe topscorer aller tijden van de Parijzenaren.

PSG staat op geruime afstand van Lens op de ranglijst, maar toch waren de verwachting hoog voorafgaand aan het duel met Lens. De ploeg van onder meer oud Vitesse-spits Lois Openda zou bij een winstpartij de titelstrijd weer enigszins spannend maken. Maar die winstpartij kon in de negentiende minuut praktisch vergeten worden. Abdul Samed werd, volledig terecht, van het veld gestuurd nadat hij Achraf Hakimi een gemene schop op de hekel gaf.

Artikel gaat verder onder video

Lens hield de boel zo’n tien minuten dicht, maar toen was daar Mbappé. Het Franse fenomeen schoot fraai raak uit de draai en brak de ban. Dat doelpunt betekende voor Mbappé twee fraaie mijlpalen. Ten eerste heeft hij nu tegen iedere Ligue 1-ploeg gescoord, en daarnaast schoot hij Edison Cavani uit de boeken als all time PSG-topscorer. Nadat Portugees Vitinha op fraaie wijze de score verdubbeld had, was het weer de aan Mbappé om zijn klasse te tonen. De aanvaller zette Lionel Messi met een hakje voor de goal, waarna de Argentijn de kans prima benutte. Zo was het 3-0 bij rust en kon PSG gaan werken aan de klantenbinding.

Wat een SCHITTERENDE goal! 🤩

Messi laat op weergaloze wijze aan Lens zien dat er niks te halen valt in Parijs 💥#ZiggoSport #Ligue1 #PSGRCL pic.twitter.com/iaQCr6IBOY — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 15, 2023

Maar daar leken de spelers van PSG toch anders over te denken. Met een man minder kon Lens wat terugdoen vanaf de penaltystip. Fabian Ruiz maakte dit buitenkansje mogelijk nadat hij op knullige wijze hands maakte in de zestien. Przemyslaw Frankowski benutte de strafschop en zorgde voor de 3-1. Openda kreeg daarna zelfs gelegenheden om de spanning helemaal terug te brengen, maar verzuimde te scoren. De ploeg van de deze week veelbesproken Christophe Galtier kon de overwinning over de streep trekken en zodoende een voorschot nemen op de Franse landstitel.