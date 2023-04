VVD komt met duidelijk signaal: 'Geef clubs puntenaftrek bij misdragingen fans'

De VVD wil een einde maken aan de problematiek met de voetbalsupporters. De regeringspartij heeft geopperd om puntenaftrek te koppelen aan het wangedrag van de fans. Op die manier hopen ze eindelijk een einde te maken aan alle overlast die de supporters veroorzaken.

Dat laat de VVD weten in een voetbalpamflet, naar aanleiding van de verschillende incidenten, met het raken van Davy Klaassen als meest negatief aansprekende voorwerp. Het ging echter ook bij sc Heerenveen, FC Groningen, SC Cambuur en FC Volendam recentelijk mis. Daardoor werden er lokaal afspraken gemaakt om overlast verder te voorkomen, maar de VVD pleit voor landelijke (en mogelijk dus sportieve) maatregelen.

Artikel gaat verder onder video

De VVD wil allereerst het beter naleven van de uitgedeelde stadionverboden en ook zouden de verantwoordelijke partijen (clubs en KNVB) harder naar buiten toe moeten oordelen over de misstanden. En als klap op de vuurwijl zou het volgens de partij van Mark Rutte helpen als er mogelijk puntenaftrek volgt als de supporters zich blijven misdragen.

Lees ook: KNVB grijp in: zet Feyenoord (nogmaals) uit de KNVB Beker

Dat moet helpen om het gedrag van de supporters in het voetbal te normaliseren. Niet alleen rond de Europese wedstrijden of in de Eredivisie gaat het mis: ook bij PEC Zwolle heeft een groep supporters zich misdragen afgelopen weekend op bezoek bij FC Eindhoven. Bij NAC Breda was er vooraf een oproep aan de fans om zich tijdens de derby met Willem II goed te gedragen.