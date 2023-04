KNVB grijp in: zet Feyenoord (nogmaals) uit de KNVB Beker

COLUMN - Feyenoord is woensdagavond door Ajax uitgeschakeld in de KNVB Beker. Negatieve hoofdrol daarbij was voor de persoon die een aansteker gooide en Davy Klaassen daarbij raakte. Het is zaak voor de KNVB om nú hard in te grijpen en een duidelijke grens te stellen. Zet Feyenoord nogmaals uit de beker om een waarschuwing te geven voor de toekomst en te zorgen voor juiste jurisprudentie.

Het eerste statement van de KNVB over de trieste actie kwam direct na de wedstrijd, waarin de voetbalbond sprak over ‘een dieptepunt’. Een nietszeggend statement vanuit Zeist, waarin onderzoek werd aangekondigd en de dader(s) werd opgeroepen niet meer naar het stadion te komen. ‘Als je niet voor het voetbal naar het stadion komt, maar om te rellen, blijf dan vooral weg: het voetbal, de clubs, de echte supporters en de spelers zijn beter af zonder jou.’

De misdragers in het stadion hebben het niet eens gelezen. Een dag later kwam een straf voor FC Groningen, waar supporters van de tribune op het veld kwamen tegen SC Cambuur, naar buiten. Straf? 10.000 euro boete. Niemand die daar naar kraait. Gelukkig kwamen er even later wel alsnog maatregelen vanuit de KNVB naar aanleiding van de acties in De Kuip: als iets tweemaal gebeurt (gooien van voorwerpen of het betreden van het veld door een supporter) dan wordt een wedstrijd definitief gestaakt. ‘Door deze stappen halen potentiële daders het hopelijk niet langer in hun hoofd om de hoofdrolspelers op het veld te belagen. Daar zijn we helemaal klaar mee’, schreef Marianne van Leeuwen in het statement.

Maar zachte heelmeesters (dat blijven het) maken stinkende wonden. In Nederland ging het dit seizoen al zo vaak mis. Een supporter met een stadionverbod viel de Sevilla-keeper aan bij PSV. Een FC Groningen-fan die Jetro Willems een klap gaf. Fans in Volendam die met anderen op de vuist gingen. SS Lazio-trainer Maurizio Sarri die een katheter met pis naar zijn hoofd gegooid kreeg. Een hoeveelheid vuurwerk in een stadion, die je zelfs bij oud en nieuw niet ziet. Wat moet er nog gebeuren voordat er écht ingegrepen wordt?!

De tijd van waarschuwen is voorbij. Zet Feyenoord met terugwerkende kracht uit de KNVB Beker. Door de uitschakeling van de Rotterdammers is het weliswaar een wassen neus voor dit seizoen, maar voor de komende jaren kan de Nederlandse voetbalbond daarop teruggrijpen. Het uit de beker halen behoort voor de KNVB dan opeens tot de opties. Voor het duel van FC Groningen met sc Heerenveen moet de KNVB nog straffen uitspreken: kijk of (voorwaardelijke) puntenaftrek mogelijk is, hoe moeilijk de plaatselijke FC het al heeft. Geldboetes voor clubs raken de ‘fans’ niet, maar puntenaftrek of bekeruitsluiting wel. En het verhoogt (hopelijk) de sociale controle uit angst voor grotere straffen voor de clubs.

En zorg ook voor zwaardere straffen voor de daders, mits die goed in beeld te brengen zijn. Stadion- en gebiedsverboden, die wél nageleefd worden. Denk daarbij aan een meldplicht bij het thuispolitiebureau rondom uitwedstrijden van de clubs. De KNVB moet daarbij samen optrekken met de burgemeesters: ook daar ligt een rol voor de Nederlandse voetbalbond. Maar de eerste zaak is om clubs sportieve sancties op te leggen, te beginnen bij Feyenoord nogmaals uit de KNVB Beker te gooien.