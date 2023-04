Willems geschrokken na vuurwapenvondst: 'Hoop niet dat mensen denken dat ik een crimineel ben'

Jetro Willems is erg geschrokken van het bericht over de vondst van een wapen in zijn verhuurde huis. De linksback van FC Groningen werd gebeld door een journalist en hoorde dat er ook arrestaties waren bij zijn huis in Barendrecht.

In het Barendrechts Dagblad kwam naar buiten dat de politie op maandagochtend het huis van Willems aan de Noordersingel in Barendrecht was binnengevallen. Daar zijn een 28-jarige Rotterdammer en een 22-jarige man uit Dordrecht aangehouden. Ook vond de politie twee vuurwapens in het huis en nam deze in beslag.

Willems kreeg het nieuwtje aan de telefoon te horen van een journalist. “Ik was net klaar met douchen toen ik het telefoontje binnenkreeg”, vertelt de 29-jarige speler van FC Groningen aan het Dagblad van het Noorden. “Ik weet ook niet precies hoe het zit. Nog steeds niet. Ik verhuur die woning in Barendrecht. Blijkbaar heeft er een aanhouding plaatsgevonden en zijn er vuurwapens gevonden. Dat is natuurlijk niet niks. Zelf weet ik eigenlijk niet veel meer, want behalve de journalist van De Telegraaf die het me vertelde ben ik door niemand gebeld. Ik heb zelfs van de politie nog helemaal niets gehoord.”

De Oranje-international belde meteen zijn ouders op, die dichterbij wonen, met de vraag of ze even wilde kijken in Barendrecht. “Ik ben zelf ook meteen die kant opgereden en vannacht nog weer teruggereden. Ik heb weinig slaap gehad. Toen ik aankwam zag ik wel dat alles overhoop lag in dat huis. Ik had het nog maar een maand geleden verhuurd. Ik wist wel de naam van degene aan wie ik het verhuurde, maar ik ken ze niet persoonlijk. Ik heb geen relatie tot die mensen en was zeker niet op de hoogte van het feit dat daar criminele activiteiten plaatsvonden. Dat absoluut niet. Je moet het zien als een makelaar die panden verhuurt. Als diegene die het huurt het kan betalen en de papieren zijn goed, dan is het al snel oké.”

Willems vond de gebeurtenissen in Barendrecht wel heftig. “Ik wist niet wat er aan de hand was, maar het is natuurlijk wel mijn huis”, geeft de ervaren speler toe. “Daardoor zie wel mijn naam opduiken Het is wel jammer dat iedereen denkt dat ik een crimineel ben ofzo, maar iedereen die kent weet wel beter. Mijn ploeggenoot Elvis Manu weet bijvoorbeeld dat ik daar allang niet meer woon. Dat heb ik ook iedereen verteld die me belde en me berichtjes heeft gestuurd. Ik ben heel transparant in alles en ik hoop ook zeker niet dat mensen denken dat ik een of andere crimineel ben ofzo.”