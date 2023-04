Xavi en Spaanse pers eensgezind over 'belangrijke' De Jong: 'Met hem is Barça een andere ploeg'

Frenkie de Jong maakte zondag na blessureleed zijn rentree in de wedstrijd van zijn FC Barcelona tegen Atlético Madrid en kreeg veel positieve feedback van Xavi en de Spaanse pers. De wedstrijd tussen de twee Spaanse grootmachten eindigde in een 1-0 overwinning voor Barça door een goal van Ferran Torres.

De media in Spanje zijn zeer te spreken over de prestaties van de teruggekeerde De Jong en Marca beoordeelt zijn prestatie zelfs met een acht. "Met hem is Barça een ander met de bal. Xavi’s spel gaat een versnelling hoger. En ook zijn lichaamsbouw stelt hem in staat om in de defensieve hulpmiddelen te komen. Een van de beste spelers van Barça. Hij werd in het laatste stuk vervanger door Kessié. Zijn herstel is een zegen voor de Blaugrana met het oog op de laatste wedstrijden van het seizoen."

Bij Sport is er zelfs een heel artikel gewijd aan de prestaties van De Jong in de wedstrijd van zondag. "Frenkie de Jong staat weer aan het roer bij Barça", kopt de sportkrant. "Barça is een andere ploeg als Frenkie de Jong op het veld staat. De terugkeer van de Nederlandse middenvelder, na ruim een maand uit de roulatie te zijn geweest door blessureleed, was na de uitslag het beste nieuws van de wedstrijd tegen Atlético. Je merkte niet dat hij een maand eruit had gelegen, hij was zelfs de beste vandaag. Frenkie liet zien dat hij die speler is die Xavi nodig heeft. Hij zorgde voor continuïteit in het spel, balans en onbalans. Mobiliteit, controle, orde en precies in zijn passen. Het is goed dat Frenkie terug is."

Mundo Deportivo zag dat De Jong weer wat kleur gaf aan het spel van de Catalaanse ploeg. "Door zijn terugkeer zorgde hij dat Barça zijn normale spel weer kon spelen, hoewel het effect nog wel een stukje hoger mag. Een acrobatisch schot en een gehakte pass naar Lewandowski waren de meest zichtbare hoogtepunten van De Jong na de terugkomst van zijn blessure."

Trainer Xavi was blij met de terugkeer van zijn creatieve middenvelders. “Frenkie was erg comfortabel, Pedri verandert het gezicht van team, Ferran was heel goed in de positie. Iedereen heeft gewerkt en we hebben een clean sheet gehouden”, gaf de hoofdcoach na de wedstrijd aan in de persconferentie. “Zonder afbreuk te doen aan anderen, zijn het belangrijke spelers. Ze verbeteren het spel. Ze begrijpen hoe we willen spelen en daarom zijn ze zo cruciaal voor ons. Frenkie heeft een goede start gemaakt. Pedri verbetert alles en heeft veel rust aan de bal.”