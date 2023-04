Zelfs FIFA-baas Gianni Infantino bemoeit zich met Klassieker-incident

FIFA-baas Gianni Infantino heeft zijn afschuw uitgesproken over het incident tijdens de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax (1-2) waarbij Davy Klaassen gewond raakte. De middenvelder liep een hoofdwond op toen hij in de 62ste minuut geraakt werd door een uit het publiek gegooide aansteker.

"Er is absoluut geen plaats voor geweld in het voetbal, op of naast het veld", begint Infantino zijn Instagram-post. "Dergelijke gebeurtenissen, zoals tijdens de halve finale van de Nederlandse beker tussen Feyenoord en Ajax met Davy Klaassen, horen niet thuis in onze sport of in de samenleving."

De wedstrijd werd na het aanstekerincident tijdelijk gestaakt door scheidsrechter Allard Lindhout. Na een pauze van een klein half uur keerden de spelers terug op het veld. Klaassen hield het na de hervatting slechts enkele minuten en viel uit met duizeligheid.

"Zonder uitzondering moeten alle spelers in het voetbal veilig zijn om het spel te spelen. Ik roep alle relevante autoriteiten op om ervoor te zorgen dat dit op alle niveaus wordt nageleefd", besluit Infantino.