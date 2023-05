Angela de Jong komt met keiharde woorden na uitzending Vandaag Inside met Mark Rutte

De heren van Vandaag Inside hebben zich maandagavond laten afdrogen door Mark Rutte, zo concludeert Angela de Jong. De columnist van het Algemeen Dagblad vond Wilfred Genee en Johan Derksen niet opgewassen tegen de premier, terwijl René van der Gijp zich volledig afzijdig hield.

"Vergeef me dat ik naar voetbaljargon grijp, maar ik kan maar één term bedenken die recht doet aan wat er maandag gebeurde aan tafel bij Vandaag inside. Het was een totale walk-over. Alsof vv IJsselmeervogels het in eigen huis opnam tegen Bayern Munchen", schrijft De Jong dinsdag.

"Oftewel: Wilfred Genee en Johan Derksen, die al weken pochen dat ze Mark Rutte met hun gehak en gezaag in maart hebben afgehouden van zijn zoveelste klinkende verkiezingsoverwinning, werden aan hun eigen tafel finaal afgedroogd door diezelfde Mark Rutte. En ze zaten erbij en keken ernaar."

De Jong zag dat Rutte moeiteloos raad wist met de kritiek die zijn kant op werd geslingerd, de 'regie volledig overnam' en erin slaagde om zijn eigen verhaal af te draaien. Dat hij op het eind werd uitgenodigd om vaker aan te schuiven, was volgens de columnist vooral een overwinning voor Rutte en zijn partij (VVD).

Kijkcijfers

Volgens de cijfers van Stichting KijkOnderzoek keken maandagavond 1,059 miljoen mensen naar de uitzending. Dat is voor Vandaag Inside een hoge score: de laatste keer dat het programma boven de grens van een miljoen kijkers uitkwam, was op 3 april. Toch werd de vorige uitzending met Rutte, op 13 maart, een stuk beter bekeken (1,46 miljoen)