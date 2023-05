Antony is onzelfzuchtig en betaalt vertrouwen Ten Hag ditmaal wel uit

Manchester United heeft zaterdagmiddag goede zaken gedaan in de strijd om een Champions League-ticket. De ploeg van trainer Erik ten Hag won op eigen veld van Wolverhampton Wanderers: 2-0. Voormalig Ajacied Antony was belangrijk voor United: hij verzorgde de assist op het openingsdoelpunt van Anthony Martial. Wout Weghorst speelde als invaller ruim 20 minuten voor United, terwijl Tyrell Malacia de volledige wedstrijd op de bank zat. United blijft vierde staan in de Premier League en slaat door de zege een gat van vier punten met nummer vijf Liverpool.

Antony was in de vorige twee competitiewedstrijden voor United ook basisspeler, maar kon toch geen potten breken. Ditmaal maakte de rechtsbuiten een beduidend betere indruk. Antony was na een kleine tien minuten voetballen verantwoordelijk voor het eerste gevaar van de wedstrijd, maar zijn poging van net buiten het strafschopgebied zeilde rakelings voorbij het doel van Daniel Bentley.

United had in de eerste 45 minuten weinig te duchten van Wolverhampton en kwam na 32 minuten voetballen verdiend op voorsprong. Bruno Fernandes speelde Antony vrij in het strafschopgebied van de bezoekers, waarna de Braziliaanse rechtsbuiten oog in oog met Bentley niet zelfzuchtig was en de bal opzij speelde naar Martial. De Fransman maakte vervolgens geen fout en schoof de bal eenvoudig in een vrijwel leeg doel: 1-0.

Via onder anderen Antony en Christian Eriksen had United de score vervolgens voor rust verder kunnen uitbreiden, maar zij hadden het vizier niet op scherp staan. Wolverhampton stelde daar in het eerste bedrijf vrijwel niets tegenover. De bezoekers maakten ook na de onderbreking een povere indruk in aanvallend opzicht, maar door goed keeperswerk van Bentley – hij hield Jadon Sancho, Casemiro en Antony met fraai keeperswerk van scoren af – bleef het toch lang spannend op Old Trafford. Wolverhampton mocht blijven hopen op een punt, maar kwam eigenlijk nimmer in de buurt van een gelijkmaker. Diep in blessuretijd bepaalde invaller Alejandro Garnacho de eindstand uit een counter op 2-0.