AZ maakt een geweldig Europees seizoen door. De Alkmaarders begonnen de campagne in juli tegen Tuzla City en spelen nu tegen West Ham United om een plek in de finale. In de FCUpdate Podcast wordt er uitgebreid voorbeschouwd op het duel van aanstaande donderdag.

Redacteur Nathan Sprey ziet AZ wel hoge ogen gooien in het restant van het toernooi. "AZ gaat de Conference League winnen. Ze zijn stabiel, ik zie het ze wel doen", concludeert hij.

Beluister hieronder de hele aflevering van de podcast waarin wordt teruggeblikt op het voetbalweekend, maar ook vooruitgeblikt op het Europese tweeluik van AZ.