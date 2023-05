West Ham United onder de indruk van 'onbekend' AZ: 'Zou niet durven zeggen dat we favoriet zijn'

AZ begint donderdag met een uitwedstrijd in Londen aan de dubbele confrontatie met West Ham United in de halve finale van de Conference League. Een dag voor de wedstrijd lieten trainer David Moyes en aanvaller Jarrod Bowen zich lovend uit over de Nederlandse tegenstander.

Moyes, ooit geflopt als opvolger van Sir Alex Ferguson bij Manchester United, is onder de indruk van AZ. Hij beschouwt zijn elftal dan ook niet als de grote favoriet voor het tweeluik. "Dat zou ik niet durven zeggen, omdat ik veel respect heb voor AZ en de manier waarop zij spelen", aldus Moyes op de persconferentie waarin hij vooruitblikte op het duel.

Bovendien is de Schotse manager onder de indruk van de jeugdopleiding van de Alkmaarders. "Ze hebben veel jonge spelers en een model dat goed bij de club past", analyseert Moyes. Hoewel Nederland bij uitstek bekend staat als een opleidingsland, spreken de resultaten van de AZ-jeugd ook in Londen tot de verbeelding, zo blijkt. "De Nederlanders zijn altijd goed geweest in het ontwikkelen van jonge spelers. Dat doen ze bij AZ nu ook heel goed, kort geleden wonnen ze de Youth League nog. Het is een heel moeilijke tegenstander", besluit Moyes.

Aanvaller Jarrod Bowen (26), viervoudig Engels international, maakte woensdag niet dezelfde fout als zijn trainer enkele weken geleden. Die vertelde in april namelijk doodleuk dat AZ derde in de Eredivisie stond, "achter Ajax en PSV", daarmee even voorbijgaand aan koploper Feyenoord. Ook Bowen was op voorhand niet erg op de hoogte van de situatie in Alkmaar, zo gaf hij ruiterlijk toe. "Ik ga niet zeggen dat ik alles al wist, maar we hebben ons huiswerk gedaan", aldus Bowen. "Ze hebben enkele grote clubs verslagen om hier te komen, dus we weten dat het moeilijk gaat worden", beseft de aanvaller.