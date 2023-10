West Ham United gebruikte twee oud-Ajacieden om Kudus en Álvarez te halen

West Ham United-trainer David Moyes heeft bekendgemaakt dat John Heitinga en Steven Pienaar allebei een rol hebben gespeeld bij het binnenhalen van en . Het tweetal ruilde Ajax deze zomer in voor de Engelse club, die contact opnam met Heitinga en Pienaar.

Dat geeft trainer Moyes, van wie Pienaar en Heitinga oud-spelers zijn, aan in een interview met The Evening Standard: "Ik heb John (Heitinga, red.) in de zomer een paar keer ontmoet voordat ik hem binnenhaalde, maar ik vroeg hem ook naar de spelers van Ajax en welke spelers wellicht interessant zouden zijn", aldus de coach van The Hammers. In eerste instantie werd er met Heitinga over Alvarez gesproken, die een duidelijke wens had om Ajax vorige zomer te verlaten.

Na de transferperiode werd Heitinga in Londen de assistent van Moyes, maar de oud-trainer van Ajax is niet de enige oud-Ajacied met wie contact is opgenomen door Moyes. Ook Steven Pienaar kreeg een belletje, want de Schotse oefenmeester hoopte bij hem nog wat meer informatie over de twee Ajacieden te krijgen. Aangezien West Ham United flink de portemonnee moest trekken voor deze twee spelers, wilde Moyes wel een goed beeld krijgen van wat zijn club zou binnenhalen.

Uiteindelijk zijn Álvarez en Kudus allebei naar het London Stadium gekomen en speelde Mexicaan zichzelf al vrij snel in de basis. Kudus zit nog wat vaker op de reservebank, maar maakt ondanks dat wel erg veel indruk bij West Ham United: Mo is er klaar voor, daar twijfel ik niet aan. Wanneer we de juiste kansen en momenten zien, zullen we hem gebruiken", zegt Moyes.