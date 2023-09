Heitinga na vertrek bij Ajax aan de slag in de Premier League

John Heitinga heeft een nieuwe klus te pakken: de voormalig interim-hoofdtrainer van Ajax gaat aan de slag als assistent-coach bij West Ham United. De oud-verdediger gaat bij de Premier League-club een rol als assistent vervullen. Daar wordt hij herenigd met Edson Alvarez en Mohammed Kudus. Dat is via het clubkanaal naar buiten gebracht dinsdagmiddag.

Heitinga heeft een verleden met David Moyes, de coach die vorig seizoen de Conference League won met The Hammers, onder wie hij speelde bij Everton. Moyes ziet het als een uitdaging om zijn oude pupil verder te helpen, zoals hij ook met Mark Robson en Henry Newman doet. Zaakwaarnemer Rob Jansen liet al een aantal keer doorschemeren dat er veel belangstelling was voor de diensten van Heitinga, maar liet zich nog niet uit in welke functie dat zou zijn. Inmiddels heeft WHU het bericht naar buiten gebracht en komt er dus duidelijkheid over.

Heitinga was vorig seizoen als interim-coach de opvolger van Alfred Schreuder en had zelf graag bij Ajax willen blijven. Hoewel hij volgens Sven Mislintat op pole position lag om de nieuwe trainer te worden, besloot de directeur voetbalzaken alsnog door te schakelen naar Maurice Steijn. Volgens Mislintat was het terugzetten van Heitinga als assistent-trainer geen optie meer, waardoor het clubicoon uiteindelijk helemaal vertrok uit de Johan Cruijff Arena.

"Het is een publiek geheim dat Heitinga ooit weer hoopt terug te keren bij Ajax", schrijft De Telegraaf desondanks over Heitinga, die voor het eerst in het buitenland ervaring op gaat doen in het trainersvak. In Amsterdam had hij onder meer het beloftenteam, Onder 18 en Onder 19 onder zijn hoede, alvorens hij de hoofdmacht als interim naar de derde plek in de Eredivisie loodste. Bij West Ham United krijgt hij te maken met oude bekenden Kudus en Alvarez, met wie hij vorig jaar ook samenwerkte. Of zij een rol hebben gehad in deze enigszins opmerkelijke overgang, is niet duidelijk.