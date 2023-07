Jurriën Timber richt zich tot John Heitinga en Erik ten Hag tijdens eerste reactie op transfer

Jurriën Timber maakte vrijdagavond zijn overgang naar Arsenal officieel. De verdediger verlaat Ajax voor een avontuur in Engeland en levert de Amsterdammers zo’n veertig miljoen euro plus bonussen op. Bij De Telegraaf heeft Timber voor het eerst gereageerd op de overstap,. De centrumverdediger is onder meer John Heitinga en Erik ten Hag erg dankbaar.

De transfer hing al een tijdje in de lucht, maar werd vrijdagavond pas wereldkundig gemaakt. Waarna Timber gevraagd wordt naar de personen wie hij het meest dank is verschuldigd, komt hij al snel uit bij een aantal personen. “Erik ten Hag heeft me het vertrouwen geschonken en een veel betere voetballer gemaakt, terwijl John Heitinga me in Ajax Onder 19 leiderschapskwaliteiten heeft bijgebracht”, begint de verdediger, die in eerste instantie zijn moeder, broers en vriendin noemt.

Artikel gaat verder onder video

“Maar nu ga ik mensen vergeten en dat is gevaarlijk. Bij Ajax heb ik veel met oud-profvoetballers op het veld gestaan. Denk aan Richard Witschge, Michael Reiziger en Winston Bogarde. Dat is ontzettend leerzaam”, gaat Timber verder. Vervolgens vertelt de 22-jarige rechtspoot wat zijn belangrijkste les uit Amsterdam was. “Wat we als team moeten doen en wat het persoonlijk vraagt om kampioen te worden.”

Ajax slaagde er met Timber in de gelederen drie keer in om kampioen te worden. Alleen afgelopen seizoen lukten het de Amsterdammers niet om de landstitel te veroveren. In totaal speelde de verdediger 128 officiële wedstrijden in het Ajax-shirt.