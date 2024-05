Straf Atlético Madrid bekend nadat supporters Nico Williams racistisch bejegende

Atlético Madrid zal de komende twee thuiswedstrijden moeten spelen zonder één gedeelte van de tribune in het Cívitas Metropolitano. In de thuiswedstrijd tegen Athletic Bilbao werd Nico Williams racistisch bejegend door een gedeelte van de zuidtribune van het moderne stadion. Door dit incident zullen er een stuk minder mensen plaatsnemen in het stadion de komende twee wedstrijden.

De scheidsrechter van dienst heeft na dit incident de wedstrijd meteen stilgelegd. Even later kwamen de spelers van beide ploegen weer in actie. Voor de rust, heel snel nadat het spel hervat werd, scoorde Williams de gelijkmaker en dat liet hij nog even weten aan de Atlético Madrid-supporters. Tijdens het vieren van de goal wees Williams naar zijn huiskleur als statement tegen het racisme.

Artikel gaat verder onder video

Overigens is de bovenstaande straf niet de enige straf waar de Madrileense club het mee moet doen, maar Atléti moet ook nog een boete betalen van 20.000 euro. De twee wedstrijden waar een aantal supporters niet bij mag zijn, spelen de roodwitten tegen Celta de Vigo en CA Osasuna.

