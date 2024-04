Verschrikkelijk nieuws voor Koeman: Memphis loopt blessure op en verlaat training per brancard

Dramatisch nieuws over . De aanvaller van Atlético Madrid is zaterdagmiddag geblesseerd uitgevallen op de training, zo meldt Mundo Deportivo. De Nederlander kwam in botsing met een teamgenoot en moest zelfs per brancard van het veld geholpen worden. Mogelijk zeer slecht nieuws voor Ronald Koeman en Oranje.

Depay zou in de laatste deel van de training zijn uitgevallen. De spits kwam in botsing met een ploeggenoot in moest met een brancard naar de kleedkamer worden gebracht. Meer informatie over de ernst van de blessure is er nog niet.

Het is te hopen dat de blessure meevalt. Over dik twee maanden start het EK in Duitsland en het ontbreken van Depay zou een forse tegenvaller zijn voor het Nederlands elftal. De aanvaller kampte dit seizoen al vaker met kwetsuur. Hij was een tijd uitgeschakeld wegens een spierblessure.