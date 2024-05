‘Ajax plant vooruit: oude bekende en mogelijke trainer na Potter wordt gecontacteerd’

Niet alleen Graham Potter, maar ook Christian Chivu lijkt binnenkort naar Ajax te komen. De oud-speler van de club wordt door de Amsterdammers als ‘coach van de toekomst’ gezien, volgens Gianluca Di Marzio.

Chivu heeft als speler een verleden bij Ajax. De verdediger, die vooral bij AS Roma en Internazionale furore maakte, speelde tussen 1999 en 2003 voor de Amsterdamse club. In 142 wedstrijden kwam hij tot dertien doelpunten en zeven assists. Met Inter pakte hij in het topseizoen 2010 de Scudetto, de Champions League en de Italiaanse beker, als teamgenoot van Wesley Sneijder. En bij die club is hij nu ook coach: hij traint Inter onder-19.

Ajax ziet in hem een coach van de toekomst en wil Chivu graag inlijven. In april kwam een Amsterdamse delegatie zelfs bij zijn jeugdelftal kijken; Inter onder-19 versloeg de leeftijdgenoten van Cagliari met 3-0. Volgens Di Marzio wil Ajax Chivu een vijfjaarcontract aanbieden. In die periode zou hij dan onder Potter verder kunnen leren, waarna hij na twee/drie jaar klaar is voor het hoofdtrainerschap bij de Amsterdamse club.

De kans is overigens groot dat Ajax er met Potter uit gaat komen. De club is met de Engelse trainer akkoord over de financiële stipulaties en onderhandelt momenteel over de rol van Potter binnen Ajax. De oud-coach van onder andere Brighton en Chelsea wil ook inspraak in het aankoopbeleid.

