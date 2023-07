Woede bij kamp-Heitinga: 'Het is wanbeleid van Ajax, bizar, een carrière van niets'

Rob Jansen heeft weinig vertrouwen in de kwaliteiten van Sven Mislintat. De zaakwaarnemer van voormalig Ajax-trainer John Heitinga toont zich in de podcast KieftJansenEgmondGijp uiterst kritisch op de nieuwe technisch directeur in de Johan Cruijff ArenA.

"Hij heeft een carrière van drie keer niks. Niemand kent die man", foetert Jansen. "Nu gaan er bij Ajax spelers weg en wordt alleen maar gekocht. Je hoort niks meer over de opleiding, niks over talentvolle spelers die bij de selectie komen. Het is wanbeleid. Ze leggen de hele club in de handen van één man (Mislintat, red.) en niemand grijpt in. Het is bizar."

Jansen spreekt ook zijn verbazing uit over een ontboezeming van Sem Steijn, de zoon van de nieuwe trainer Maurice Steijn. Onlangs verklaarde Sem eind april al op de hoogte te zijn geweest van de interesse van Ajax in zijn vader. Jansen vindt het 'een beetje triest' dat de gesprekken tussen Steijn en Ajax blijkbaar al zo lang liepen.

"Dat zou betekenen, dat meneer Mislintat, de technisch directeur, eigenlijk continu, zowel publiek, als de media, als John Heitinga, de spelers en de directie heeft voorgelogen. Want hij was al lang met een toneelstuk bezig om iemand binnen te halen, die natuurlijk niet kan weigeren. Maurice kan die positie nooit weigeren", aldus Jansen.