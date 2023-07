Van der Gijp verbijsterd door ontboezeming Sem Steijn: 'Ajax zit keihard te liegen'

Eind april toonde Ajax al interesse in Maurice Steijn, zo verklaarde zijn zoon Sem onlangs in een interview met 1Twente. Ajax hield die interesse lang stil: pas op 11 juni werd bekend dat Steijn de topkandidaat was en een dag later tekende hij al een driejarig contract. Zaakwaarnemer Rob Jansen en voetbalanalist René van der Gijp zijn verrast door de ontboezeming van Sem Steijn.

Jansen, de zaakwaarnemer van de bij Ajax vertrokken John Heitinga, spreekt van een 'uitglijder' van Sem Steijn. Hij vindt het 'een beetje triest' dat de gesprekken tussen Steijn en Ajax blijkbaar al zo lang liepen. "Dat zou betekenen, dat meneer Mislintat, de technisch directeur, eigenlijk continu, zowel publiek, als de media, als John Heitinga, de spelers en de directie heeft voorgelogen", somt Jansen op in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Want hij was al lang met een toneelstuk bezig om iemand binnen te halen, die natuurlijk niet kan weigeren. Maurice kan die positie nooit weigeren."

"Héél opmerkelijk. En dat maakt het alleen nog maar kwetsender voor John Heitinga", voegt Jansen toe. "En ik weet dat John Heitinga daar bijzonder verbolgen over is. Die voelt zich nog een keer een mes in zijn rug gestoken. Er is dus gewoon maanden lang tegen hem gelogen."

Van der Gijp is eveneens verrast. "Het is wel bijzonder dat je bij je persconferentie zegt van 'Heitinga is mijn man, dat is mijn nummer één', en je bent gewoon al met andere trainers in gesprek. Dat is wel gênant. Zeg dan niks, hou je bek dicht. Je kan gewoon zeggen: 'Heitinga is nu bezig, we zien het aan het eind van het seizoen wel'. Ga geen dingen roepen waar je gewoon keihard zit te liegen. Waar slaat dit op?"