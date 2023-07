Ajax-talent mikt op basisplaats en is John Heitinga nog altijd dankbaar

Op het trainingskamp dat Ajax deze week in Duitsland belegt hoopt de jonge middenvelder Silvano Vos (18) dichter bij zijn doel te komen: een basisplaats veroveren in het elftal van Maurice Steijn. De jeugdinternational steekt zijn ambities in gesprek met De Telegraaf niet onder stoelen of banken en benoemt ook direct wie hem naar eigen zeggen 'mede gevormd heeft' tot de persoon die hij nu is.

Afgelopen vrijdag verlengde Ajax het contract van de zelfopgeleide middenvelder tot medio 2028. Het vervult Vos met gepaste trots: "Als achttienjarige bij Ajax een vijfjarig contract tekenen, is iets groots. Dat ik hier vanaf mijn zevende speel en dus een jongen van de club ben, maakt het extra bijzonder. Ik zie het ook als groot compliment voor mezelf." In de voorbereiding op het nieuwe seizoen gaat hij voor het hoogste: "Mijn doelstelling is basisspeler te worden bij Ajax 1", klinkt het zelfverzekerd.

Op 9 april van dit jaar mocht Vos als vervanger van Florian Grillitsch zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax maken in het met 4-0 gewonnen thuisduel met Fortuna Sittard. Later zou de middenvelder ook minuten maken tegen FC Emmen (3-1) en in de na strafschoppen verloren bekerfinale tegen PSV. De trainer die hem zijn eerste momenten in het eerste gunde: John Heitinga. Vos is de inmiddels vertrokken oud-international nog altijd dankbaar.

"John heeft me mijn debuut laten maken in Jong Ajax én Ajax 1, maar traint me al vanaf Ajax Onder 18", legt Vos uit. "Ik ben hem ontzettend dankbaar voor alle duidelijke gesprekken die ik met hem heb gehad en waarin het vaak hard tegen hard was. Hij heeft me een nóg betere prof gemaakt en laten zien wat ik er allemaal voor moet doen en laten om de top te kunnen bereiken. Hij heeft me mede gevormd tot de persoon die ik nu ben."