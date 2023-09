Boudewijn Zenden spreekt zich uit over Ajax-vertrek zwager John Heitinga: 'Waanzinig'

Boudewijn Zenden (47) besloot afgelopen zomer om niet in te gaan op een aanbieding van PSV, dat hem graag als assistent aan de staf van Peter Bosz had toegevoegd. Die beslissing werd mede ingegeven door de gebeurtenissen in Amsterdam, waar zijn zwager John Heitinga op weg leek naar een vaste aanstelling als hoofdtrainer maar uiteindelijk tóch moest vertrekken.

In het verleden werkte Zenden een jaar als assistent van Rafael Benitez bij Chelsea en maakte hij bij datzelfde PSV parttime deel uit van de staf van zowel Phillip Cocus als Mark van Bommel en later Roger Schmidt. Hij werkte in die periode onder meer met spelers als Steven Bergwijn, Donyell Malen en Cody Gakpo. "Dat vond ik geweldig om te doen. Het trainerschap is iets dat je bij het voetbal houdt en dat is eigenlijk het leukste wat er is, dus ik denk dat ik daar wel in door wil", zegt Zenden, die overweegt het hoogste trainerspapiertje op korte termijn te gaan halen, in gesprek met De Telegraaf.

De lotgevallen van zwager Heitinga spelen wel mee in de manier waarop Zenden naar het hoofdtrainerschap kijkt. "Als je naar John kijkt dan heeft Ajax wedstrijden gehad waarin Brian Brobbey drie keer alleen voor de keeper stond, maar de bal ging er niet in", zegt Zenden. Uiteindelijk wordt John daarop als trainer afgerekend door de nieuwe technisch directeur, terwijl hij was ingestapt om Ajax te helpen met een selectie die niet de zijne was en een staf die niet de zijne was", zegt hij over de beslissing van Sven Mislintat om ondanks zijn eerdere woorden (Heitinga zou 'op pole position' hebben gelegen) tóch besloot om met Maurice Steijn een nieuwe trainer aan te stellen.

Zenden heeft er geen goed woord voor over: "Hoe dat is gegaan, is eigenlijk waanzinnig." Ajax hoopte Heitinga, die eerder als hoofdtrainer van Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie fungeerde, wel in een andere rol bij de club te houden, maar daar paste de oud-verdediger voor. Uiteindelijk vond hij recent een nieuwe uitdaging in de Premier League. "Het is mooi voor John, dat hij nu zijn carrière weer heeft opgepakt als assistent van David Moyes bij West Ham United", zegt Zenden. Bij The Hammers treft Heitinga onder meer Mohammed Kudus en Edson Álvarez, die hij bij Ajax onder zijn hoede had en deze zomer eveneens de overstap naar Londen maakten.